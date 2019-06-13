Рязанка выступила в финале национального конкурса вокалистов «Во весь голос»

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Рязанка Мария Тюрютикова,
Финалистами стали представители России и девяти стран ближнего зарубежья. Они представили культуру своих регионов, исполнив песни и на русском и национальных языках.
Имя победителя назвали в прямом эфире на телеканале RU.TV. Им стала Назгуль Отузова из Башкортостана. Имя обладателя приза зрительских симпатий объявят 13 июня.
Фото со старины Марии «ВКонтакте»
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