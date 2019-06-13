Рязанец разменял в цветочном магазине поддельную купюру

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Рязанец расплатился в цветочном магазине на улице Есенина поддельной купюрой номиналом в пять тысяч рублей. Полученную сдачу злоумышленник поделил с сообщником, сообщила
Когда директор магазина обнаружил фальшивые деньги, он вызвал полицию. С помощью камер прибывшие оперативники установили личность покупателя, им оказался 20-летний рязанец, приехавший из Путятинского района. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за ограбление супермаркета.
Подозреваемого задержали. Оказалось, что поддельные деньги ему передал 22-летний москвич. С ним рязанец и разделил сдачу.
Второго подозреваемого арестовали.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ.
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