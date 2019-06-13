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Рязанца осудили за распространение наркотиков через «закладки». Об этом сообщил
В начале декабря 2017 года неустановленные лица через интернет предложили 29-летнему мужчине совместно с ними продавать наркотики синтетического происхождения на территории города. Осужденный на предложение согласился, тем самым вступив с ними в преступный сговор.
Неизвестные приобретали запрещенные вещества, хранили их, а затем передавали осужденному с указаниями по их распространению, а также устанавливали цену на них. Его роль заключалась в получении партии наркотиков, ее расфасовке, раскладке и отправлении покупателям описаний местоположения сделанных «закладок».
В феврале 2018 года он разложил наркотики в нескольких «тайниках» общей массой около килограмма.
В суде мужчина вину признал и раскаялся. Ему назначили шесть лет исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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