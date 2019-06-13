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12:04, 13 июня 2019 95
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Рязанца осудили за распространение наркотиков через «закладки»

Рязанца осудили за распространение наркотиков через «закладки»

Рязанца осудили за распространение наркотиков через «закладки». Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В начале декабря 2017 года неустановленные лица через интернет предложили 29-летнему мужчине совместно с ними продавать наркотики синтетического происхождения на территории города. Осужденный на предложение согласился, тем самым вступив с ними в преступный сговор.

Неизвестные приобретали запрещенные вещества, хранили их, а затем передавали осужденному с указаниями по их распространению, а также устанавливали цену на них. Его роль заключалась в получении партии наркотиков, ее расфасовке, раскладке и отправлении покупателям описаний местоположения сделанных «закладок».

В феврале 2018 года он разложил наркотики в нескольких «тайниках» общей массой около килограмма.

В суде мужчина вину признал и раскаялся. Ему назначили шесть лет исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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