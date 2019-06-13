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14:22, 13 июня 2019 433
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Путин уволил двух генералов после скандала с задержанием Голунова

Путин уволил двух генералов после скандала с задержанием Голунова

Владимир Путин уволил начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова. Об этом сообщил сайт президента России.

Об увольнении генералов Путина просил глава МВД России Владимир Колокольцев. Сотрудников, занимавшихся делом Голунова, отстранили от работы.

Уголовное дело против журналиста прекратили.

Напомним, Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и вышли с идентичными первыми полосами.

Прошедшая позже экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова.

Ситуацию также прокомментировали в Кремле.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.


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