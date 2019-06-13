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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности. Об этом передает
Она добавила, что «наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи».
В пресс-службе вице-премьера уточнили, что за чертой бедности находится 51% многодетных семей.
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