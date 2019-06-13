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Фото: Pixabay.com
На тульской набережной ребенок играл на смотровой площадке и занозил ладони. Об этом
Площадка «подкова» сделана из лиственницы. Как показала проверка, этот элемент благоустройства, а также лавки вдоль реки по периметру набережной имеют шероховатую поверхность. За их содержанием должно следить МКУ «Сервисный центр». Директору организации внесли представление.
«Реальное устранение нарушений находится на контроле», — отметили в прокуратуре.
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В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.