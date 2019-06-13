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12:05, 13 июня 2019 217
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Мошенница пообещала пенсионерке из Обнинска полмиллиона и обманула ее на 16 тысяч

Мошенница пообещала пенсионерке из Обнинска полмиллиона и обманула ее на 16 тысяч

Фото: Pixabay.com

Мошенница пообещала пенсионерке из Обнинска полмиллиона и обманула ее почти на 16 тысяч рублей. Об этом сообщили в калужском УМВД.

Злоумышленница позвонила 73-летней женщине и представилась сотрудницей московской организации, продающей товары через интернет. Она сказала, что пенсионерке как постоянной покупательнице полагается компенсация в 500 тысяч рублей. Потерпевшая перевела на счет мошенницы 15 900 рублей, но обещанных денег не получила.

Полицейские завели дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.


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