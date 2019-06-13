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16:15, 13 июня 2019 114
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Минздрав поддержал идею продаж алкоголя только в спецмагазинах

Минздрав поддержал идею продаж алкоголя только в спецмагазинах

Министерство здравоохранения поддержало идею создания специальных магазинов, в которых будут продавать только спиртное и табачную продукцию. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития к проекту отнеслись скептически.

Там считают, что открытие подобных специализированных магазинов сильно отразится на других торговых точках.

По мнению экспертов, шаговая доступность таких точек продажи повысит потребление данных продуктов.

По данным «Известий», сейчас в России существует около 250 тысяч точек, где можно приобрести алкоголь.


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