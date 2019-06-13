Фомин в Совфеде поделился опытом регионального законотворчества в реализации нацпроектов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Во вторник, 11 июня, в рамках заседания Совета Федерации состоялся «Час субъекта», посвященный Рязанской области. На нем с докладом «Совершенствование законодательства как ресурс социально-экономического развития региона» выступил председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин.
По словам Фомина, Рязанская область — в числе первых регионов, где сформировано «прогрессивное инвестиционное законодательство». Он подчеркнул, что за два года подписано 61 соглашение с общим объемом вложений — более 270 миллиардов рублей. На эти средства в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере промышленности, туризма, здравоохранения, сельского хозяйства.
«На первый план выходит „умная экономика“, основанная на инновациях и IT-технологиях. Рязанской областной думой уже принят закон, значительно упрощающий согласование и строительство линий и сооружений связи. Это позволит операторам быстрее обеспечить высокоскоростным интернетом самые отдаленные населенные пункты региона», — рассказал председатель рязоблдумы.
В своем докладе спикер отметил, что основная задача депутатов на сегодняшний день — законодательное обеспечение мероприятий и депутатский контроль над исполнением нацпроектов.
Фомин также рассказал, что в целях стимулирования рождаемости рязанские депутаты приняли законы по выплате регионального материнского капитала, бесплатному выделению земельных участков для многодетных семей и поддержки малообеспеченных семей. По его словам, эти меры повлияли на количество многодетных семей: «Их число с 2012 года увеличилось почти вдвое». «В рамках законодательного обеспечения мы также работаем над тем, чтобы продлить региональный материнский капитал», — добавил спикер.
Напомним, на «Часе субъекта» также выступил губернатор Николай Любимов. По его завершении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила Николаю Любимову и Аркадию Фомину благодарности и парламентский вымпел.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЦИК рекомендовал Просянникова на должность председателя рязанского облизбиркома
|
cледующая новость →В Калужской области закрыли нарколабораторию с 30 килограммами «синтетики»
В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».