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15:17, 13 июня 2019 267
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Фомин в Совфеде поделился опытом регионального законотворчества в реализации нацпроектов

Фомин в Совфеде поделился опытом регионального законотворчества в реализации нацпроектов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во вторник, 11 июня, в рамках заседания Совета Федерации состоялся «Час субъекта», посвященный Рязанской области. На нем с докладом «Совершенствование законодательства как ресурс социально-экономического развития региона» выступил председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин.

По словам Фомина, Рязанская область — в числе первых регионов, где сформировано «прогрессивное инвестиционное законодательство». Он подчеркнул, что за два года подписано 61 соглашение с общим объемом вложений — более 270 миллиардов рублей. На эти средства в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере промышленности, туризма, здравоохранения, сельского хозяйства.

«На первый план выходит „умная экономика“, основанная на инновациях и IT-технологиях. Рязанской областной думой уже принят закон, значительно упрощающий согласование и строительство линий и сооружений связи. Это позволит операторам быстрее обеспечить высокоскоростным интернетом самые отдаленные населенные пункты региона», — рассказал председатель рязоблдумы.

В своем докладе спикер отметил, что основная задача депутатов на сегодняшний день — законодательное обеспечение мероприятий и депутатский контроль над исполнением нацпроектов.

Фомин также рассказал, что в целях стимулирования рождаемости рязанские депутаты приняли законы по выплате регионального материнского капитала, бесплатному выделению земельных участков для многодетных семей и поддержки малообеспеченных семей. По его словам, эти меры повлияли на количество многодетных семей: «Их число с 2012 года увеличилось почти вдвое». «В рамках законодательного обеспечения мы также работаем над тем, чтобы продлить региональный материнский капитал», — добавил спикер.

Напомним, на «Часе субъекта» также выступил губернатор Николай Любимов. По его завершении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила Николаю Любимову и Аркадию Фомину благодарности и парламентский вымпел.


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