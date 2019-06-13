Двое рецидивистов украли телят с тамбовской фермы

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Фото: Pixabay.com
Двое рецидивистов украли телят с фермы в селе Керша Рассказовского района. Об этом
Полицейские неподалеку от фермерского хозяйства заметили Hyundai Solaris с наклейкой таксомоторной компании. В багажнике оперативники нашли теленка, который накануне пропал из фермерского хозяйства.
Двух находившихся в машине мужчин доставили в отделение полиции. В ходе обыска дома у одного из них обнаружили пропавших телят.
На злоумышленников завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ранее их уже привлекали к уголовной ответственности.
Похищенных животных вернули на ферму.
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