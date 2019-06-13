Телеком-оператор «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON. К концу 2019 года количество домохозяйств, подключенных к высокоскоростному интернету Дом.ru, возрастет до 35 тысяч, сообщили в пресс-службе оператора.

У жителей частного сектора и коттеджных поселков в 15 городах России появится возможность подключить скоростной интернет, цифровое ТВ, домашний телефон, а также организовать Wi-Fi-сеть и видеонаблюдение в своем доме.

Самые масштабные проекты реализуют в Волгограде (13 500 домов), Ростове-на-Дону (4 300), Туле (5 000), Липецке (3 000), а также Курске, Кургане и Иркутске (в каждом более 1 000 домов).

В Рязани до конца года подключат более 43 00 домохозяйств как в самом городе, так и в области (Рыбное, Сасово).

Строить сеть по технологии GPON компания начала в 2018 году. Благодаря этому абоненты в Брянске, Иркутске, Рязани, Ростове-на-Дону и Саратове уже получили комплекс телекоммуникационных услуг.

«При организации такой сети оптический кабель прокладывается сразу в дом к абоненту. Работоспособность сети круглосуточно анализируется из единого Центра мониторинга. Передача сигнала от узла связи оператора осуществляется с помощью пассивной (не требующей электропитания) сети, что делает ее менее зависимой от перепадов или отключения электроэнергии и упрощает обслуживание, — пояснили в компании. — Клиент получает выделенную линию связи, пропускная способность которой может удовлетворить любые потребности клиента. Оптоволоконный кабель отличается повышенной надежностью, не производит никакого излучения и безопасен для человека».

По словам директора Рязанского филиала «Дом.ru» Олега Рыбина, частный сектор активно строится, а летом все больше рязанцев предпочитают жить за городом.

«Поэтому мы развиваем строительство сети в коттеджных поселках вблизи города. Это направление — одно из наиболее значимых. Преимущество технологии в том, что проводной интернет обеспечивает высокую скорость, стабильное соединение и не имеет ограничений по объему потребляемого трафика, а также позволяет подключать сразу комплекс услуг, в которых нуждается современная семья», — отметил он.

Согласно инвестиционной программе, принятой в «Дом.ru», до 2025 года интернетом и другими телекоммуникационными услугами по технологии GPON обеспечат более 150 тысяч домохозяйств.

Узнать о технической возможности подключения к услугам и оставить заявку можно по телефону 51-51-51 или на сайте «Дом.ru».