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Благоустройство скверов и парков в Рязани начнется не раньше августа. Об этом в четверг, 13 июня, во время отчета в гордуме сообщила и.о. мэра Елена Сорокина. Она отметила, что задержка связана с изменением федеральных и региональных документов.
«Мы со дня на день ожидаем поступление [бюджетных] лимитов по благоустройству общественных территорий. После этого сразу же выставляемся на торги. Вся документация уже готова», — подчеркнула Сорокина. По ее словам на проведение аукциона уйдет 45 дней.
1 августа мэрия заключит договоры с подрядчиками, еще 60 дней уйдет на работы.
Напомним, в 2019 году в Рязани
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