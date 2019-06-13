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Фото: Pixabay.com
Безработный обокрал липчанку в магазине. Об этом
В полицию обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что 8 июня в 14:20 в магазине на улице Гагарина у нее пропал кошелек с 12 тысячами рублей, двумя банковскими картами и «правами».
Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний безработный.
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