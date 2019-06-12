Жителя Вологодской области обманул мошенник из Рязани

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Фото: Pixabay.com
Житель Вологодской области заплатил рязанцу пять тысяч за «ГАЗель», но не получил машину. Об этом
Житель села Нелазское нашел в интернете объявление о продаже грузовой «ГАЗели». Владелец автомобиля попросил у него в качестве предоплаты пять тысяч рублей. Мужчина перевел деньги со своей банковской карты, после чего «продавец» перестал выходить на связь.
Сотрудники ОМВД России по Череповецкому району нашли подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Рязани. Отмечается, что ранее мужчина неоднократно обманывал людей подобным образом.
На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 159 УК («Мошенничество»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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