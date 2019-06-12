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12:45, 12 июня 2019 245
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В Москве задержали журналистов «Медузы»

В Москве задержали журналистов «Медузы»

В среду, 12 июня, Москве задержали журналистов Meduza Илью Жегулева и Андрея Перцева. Они участвовали в марше в поддержку Ивана Голунова. Акция началась на Чистых прудах, ее участники пройдут до здания полиции на Петровке, 38. Они требуют наказать виновных в провокации против Голунова.

Интернет-издание Meduza ведет прямую трансляцию шествия. Корреспондент отмечает, что полицейские задерживают людей в футболках с надписью «Я Иван Голунов», в основном, мужчин.

На момент написания новости известно как минимум о 20 задержанных.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста. Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и вышли с идентичными первыми полосами.

Прошедшая позже экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова.

Во вторник, 11 июня, дело Ивана Голунова прекрастили, а журналиста освободили из-под домашнего ареста.

Ситуацию также прокомментировали в Кремле.


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