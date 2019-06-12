В Москве задержали журналистов «Медузы»

В среду, 12 июня, Москве задержали журналистов Meduza Илью Жегулева и Андрея Перцева. Они участвовали в марше в поддержку Ивана Голунова. Акция началась на Чистых прудах, ее участники пройдут до здания полиции на Петровке, 38. Они требуют наказать виновных в провокации против Голунова.

Интернет-издание Meduza ведет прямую трансляцию шествия. Корреспондент отмечает, что полицейские задерживают людей в футболках с надписью «Я Иван Голунов», в основном, мужчин.

На момент написания новости известно как минимум о 20 задержанных.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили , что восемь из них сделаны не в квартире журналиста. Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и вышли с идентичными первыми полосами.

Прошедшая позже экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова.

Во вторник, 11 июня, дело Ивана Голунова прекрастили, а журналиста освободили из-под домашнего ареста.

Ситуацию также прокомментировали в Кремле .

<p lang="ru" dir="ltr">Несколько типичных задержаний <a href="https://t.co/55QHMW74jk">pic.twitter.com/55QHMW74jk</a></p>— Meduza (@meduzaproject) <a href="https://twitter.com/meduzaproject/status/1138742625622810624?ref_src=twsrc%5Etfw">12 июня 2019 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>