В День России Рокотянская посоветовала рязанцам сходить на «патриотичные мероприятия» с детьми и внуками

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В День России Юлия Рокотянская посоветовала рязанцам сходить на «патриотичные мероприятия» с детьми и внуками. Глава города назвала праздник 12 июня «торжеством уважения и любви к великой Родине».
«Для каждого россиянина Отечество начинается с малой родины. Любовь к ней воспитывается с юных лет, — считает Рокотянская. — Мы живем в городе со славным прошлым, но настоящее и будущее Рязани зависит только от нас».
Она выразила надежду, что каждый день рязанцев «будет наполнен творческой энергией для высоких достижений».
Программу празднования Дня России в Рязани можно найти
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПосол Латвии назвал рязанские шпроты «попыткой уловить запросы потребителей на ностальгию»
|
cледующая новость →Андрей Любимов выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Рязани
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.