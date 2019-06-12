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11:05, 12 июня 2019 274
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В День России Рокотянская посоветовала рязанцам сходить на «патриотичные мероприятия» с детьми и внуками

В День России Рокотянская посоветовала рязанцам сходить на «патриотичные мероприятия» с детьми и внуками

В День России Юлия Рокотянская посоветовала рязанцам сходить на «патриотичные мероприятия» с детьми и внуками. Глава города назвала праздник 12 июня «торжеством уважения и любви к великой Родине».

«Для каждого россиянина Отечество начинается с малой родины. Любовь к ней воспитывается с юных лет, — считает Рокотянская. — Мы живем в городе со славным прошлым, но настоящее и будущее Рязани зависит только от нас».

Она выразила надежду, что каждый день рязанцев «будет наполнен творческой энергией для высоких достижений».

Программу празднования Дня России в Рязани можно найти здесь.


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