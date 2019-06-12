В центре Москвы задержали почти сотню участников акции против сфабрикованных дел

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К 13:00 в центре Москвы задержали 94 участников акции против сфабрикованных дел. Интернет-издание
Участники акции
Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве
По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
Одиночные пикеты в поддержку журналиста
В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и
Прошедшая позже экспертиза
Во вторник, 11 июня, дело Ивана Голунова прекрастили, а журналиста освободили из-под домашнего ареста.
Отнесли в персональный автозак. Любуюсь на предвыборную кампанию московской мэрии😍 pic.twitter.com/ygQzI8gmqo— ruslan shaveddinov (@shaveddinov) 12 июня 2019 г.
12 июня 2019 г.
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Очень похорошела Москва. Любуюсь видом.
Публикация от Алексей Навальный (@navalny)
ГОЛУНОВ.МАРШ— Рустем Адагамов (@adagamov) 12 июня 2019 г.
Московский ОМОН за работой pic.twitter.com/J9DaVffu5W
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