Президент повысил в звании начальника рязанской полиции

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Фото: УМВД по Рязанской области
Владимир Путин присвоил здание генерал-майора полиции начальнику УМВД по Рязанской области Сергею Лебедеву.
Сергей Лебедев родился в Шацке и получил образование в Рязанском институте права и экономики МВД России (специальность «Юриспруденция»).
После учебы работал следователем в Шацком районе, с 2001 по 2005 годы — в ОВД Чучковского района (три года руководил отделом).
С 2005 по 2016 год трудился в Главном следственном управлении при ГУВД Свердловской области. С 2015 по 2016 год — первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД по региону.
С 2016 по 2017 год был замначальника УМВД России по Рязанской области. С августа 2017 года временно исполнял обязанности начальника.
3 мая 2018 года президент
У Лебедева есть медали «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» трех степеней.
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