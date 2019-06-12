Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:22, 12 июня 2019 730
 0    0

Президент повысил в звании начальника рязанской полиции

Президент повысил в звании начальника рязанской полиции

Фото: УМВД по Рязанской области

Владимир Путин присвоил здание генерал-майора полиции начальнику УМВД по Рязанской области Сергею Лебедеву. Указ от 11 июня опубликовали на портале правовой информации.

Сергей Лебедев родился в Шацке и получил образование в Рязанском институте права и экономики МВД России (специальность «Юриспруденция»).

После учебы работал следователем в Шацком районе, с 2001 по 2005 годы — в ОВД Чучковского района (три года руководил отделом).

С 2005 по 2016 год трудился в Главном следственном управлении при ГУВД Свердловской области. С 2015 по 2016 год — первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД по региону.

С 2016 по 2017 год был замначальника УМВД России по Рязанской области. С августа 2017 года временно исполнял обязанности начальника.

3 мая 2018 года президент назначил Лебедева главой рязанского УМВД.

У Лебедева есть медали «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» трех степеней.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 19 792
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 19 623
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
10:47, 2 июня 2019 12 225
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
8:51, 2 июня 2019 11 238
В рязанской мэрии объяснили появление «асфальтовой заплатки» у ТЦ «Великан»
15:24, 30 мая 2019 11 098
Военная прокуратура проверит видео и.о. мэра Липецка в вертолете 1
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум