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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем России. Губернатор считает, что этот праздник «стал символом единства народа нашей страны, любви и преданности Родине».
Глава региона отметил, что жители области «всегда стремятся принести как можно больше пользы своей стране, приумножить достижения в экономике и социальной сфере».
«Не сомневаюсь, что с вашей поддержкой у нас обязательно получится успешно реализовать все запланированные проекты, —
Программу празднования Дня России в Рязани можно найти
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