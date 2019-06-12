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9:30, 12 июня 2019 140
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Любимов поздравил рязанцев с Днем России

Любимов поздравил рязанцев с Днем России

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем России. Губернатор считает, что этот праздник «стал символом единства народа нашей страны, любви и преданности Родине».

Глава региона отметил, что жители области «всегда стремятся принести как можно больше пользы своей стране, приумножить достижения в экономике и социальной сфере».

«Не сомневаюсь, что с вашей поддержкой у нас обязательно получится успешно реализовать все запланированные проекты, — говорится в поздравлении Любимова. — Это позволит региону сделать мощный и значимый шаг вперед, повысить достижения в развитии цифровой экономики, промышленности, здравоохранения, образования и науки, культуры, сделать более комфортными условия для жизни граждан».

Программу празднования Дня России в Рязани можно найти здесь.


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