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15:54, 12 июня 2019 55
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Любимов подарил десантникам икону Георгия Победоносца

Любимов подарил десантникам икону Георгия Победоносца

В среду, 12 июня, губернатор Николай Любимов подарил икону Георгия Победоносца одноименному храму десантного училища.

Из рук Любимова образ принял начальник училища генерал-майор Алексей Рагозин.

Глава региона подчеркнул, что стало доброй традицией дарить иконы для храма. Так, в прошлом году во время освящения часовни губернатор вручил лик Христа со святыми.

Напомним, в День России тысячный хор исполнил гимн, а Любимов наградил десантников поучаствовавших в столичном Параде Победы.

В 20:00 торжества продолжатся на бульваре Победы (перед зданием бывшего «Планетария»). Для горожан споют «Иванушки International».

Там же откроют светомузыкальный фонтан. Рязанцев ждут лазерное шоу и фейерверк.

Подробнее о программе праздника читайте здесь.


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