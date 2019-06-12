Любимов подарил десантникам икону Георгия Победоносца

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В среду, 12 июня, губернатор Николай Любимов подарил икону Георгия Победоносца одноименному храму десантного училища.
Из рук Любимова образ принял начальник училища генерал-майор Алексей Рагозин.
Глава региона подчеркнул, что стало доброй традицией дарить иконы для храма. Так, в прошлом году во время освящения часовни губернатор
Напомним, в День России тысячный хор
В 20:00 торжества продолжатся на бульваре Победы (перед зданием бывшего «Планетария»). Для горожан
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В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.