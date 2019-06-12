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Еще в четырех рязанских маршрутках появились скидки на проезд при оплате картой «УмКА». Об этом сообщил
К списку добавились маршруты №№ 41, 73, 85 и 98.
Проезд при оплате картой «УмКА» «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек» теперь стоит 21 рубль, а не 23.
Также скидки продолжат действовать на маршрутах №№ 47, 77 и 88.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».