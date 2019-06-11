За три дня во Владимирской области утонули шесть человек

За три дня, с 8 по 10 июня, во Владимирской области утонули шесть человек. Следователи организовали проверки по данным фактам. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

В минувшую субботу на реке Клязьма в Собинском районе погиб 34-летний житель Владимира, который, находясь с друзьями на рыбалке, выпил, нырял в воде и утонул. Пострадавшего извлекли из воды спасатели.

В тот же день в Александровском районе при купании на плотине в деревне Крутец погиб 20-летний парень. Молодой человек решил переплыть плотину. Когда молодые люди возвращались к берегу, 20-летний парень почувствовал себя плохо, крикнул другу, что его покидают силы. Попытки помочь, в том числе с участием граждан, находившихся на берегу, не принесли результата.

9 июня 2019 года на водоеме в Вязниковском районе и реке Гусинка города Владимира обнаружены еще двое утонувших мужчин.

При этом причиной гибели 41-летнего владимирца, по предварительным данным, стала совокупность аспектов — в аномальную жару он в состоянии опьянения плавал и нырял в воде, при этом у погибшего наблюдались проблемы с сердцем.

10 июня 2019 года в районе села Гавриловское Суздальского района в реке утонул 31-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии.

На озере Семязино вечером того же дня погиб житель ближнего зарубежья, который вместе с друзьями отдыхал на водоеме, при купании заплыл за ограждение и утонул.