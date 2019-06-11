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11:05, 11 июня 2019 142
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Во время ссоры пьяный житель Ряжска едва не зарезал жену

Во время ссоры пьяный житель Ряжска едва не зарезал жену

Житель Ряжска едва не зарезал жену во время ссоры. Буяна успокоил полицейский, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что супруги выпивали вместе. 32-летний мужчина вспылил и пригрозил 38-летней жене убийством, схватив со стола два ножа.

Женщина испугалась, убежала из дома и вызвала полицию. В отношении ее мужа возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.


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