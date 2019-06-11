Во время ссоры пьяный житель Ряжска едва не зарезал жену

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Житель Ряжска едва не зарезал жену во время ссоры. Буяна успокоил полицейский, сообщила
Известно, что супруги выпивали вместе. 32-летний мужчина вспылил и пригрозил 38-летней жене убийством, схватив со стола два ножа.
Женщина испугалась, убежала из дома и вызвала полицию. В отношении ее мужа возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.