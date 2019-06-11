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В Тамбовской области пенсионерку осудят за убийство супруга. Об этом сообщил
Тело 61-летнего погибшего обнаружили 29 марта 2019 года в одном из домов в деревне Славная Моршанского района.
По версии следствия, вечером 28 марта текущего года женщина во время ссоры с гражданским супругом схватил нож и нанесла ему несколько ударов в область туловища, после чего легла спать.
По информации следователей, конфликты в семье происходили регулярно из-за того, что потерпевший часть выпивал. Утром следующего дня, обнаружив мужчину мертвым, женщина сообщила о случившемся родственникам.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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