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В Тамбове задержали иностранца с крупной партией героина, сообщила
За молодым человеком установили скрытое наблюдение. Днем на улице Набережной оперативники с поличным задержали его. У подозреваемого нашли восемь граммов героина.
Доставленный в полицию молодой человек признался, что прибыл в Россию из страны ближнего зарубежья. В столице через интернет он закупил партию наркотиков для распространения. Далее снял квартиру на улице Набережной, где впоследствии сотрудники обнаружили 740 граммов героина.
В отношении 21-летнего мужчины возбуждено уголовное дело «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.