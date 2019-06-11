В среду в Рязанской области ожидается до +31 градуса. Прогноз погоды

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Днем в среду, 12 июня, в Рязанской области ожидается до +26, +31 градуса. Об этом сообщил
Местами возможен небольшой дождь, в отдельных районах гроза.
Порывы ветра могут достигать 5-10 метров в секунду, при грозе — 12-17 метров в секунду.
Температура по области ночью +10, +15 градусов.
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