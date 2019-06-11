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16:12, 11 июня 2019 180

В «Ростелекоме» заработал Центр по управлению технологическими партнерствами

В «Ростелекоме» заработал Центр по управлению технологическими партнерствами

В структуре ПАО «Ростелеком» создали Центр по управлению технологическими партнерствами, основная задача которого — организация взаимодействия с государственными органами власти для продвижения «Ростелекома» как координационного центра российских телекоммуникационных и ИТ-разработок. Директором центра назначили Эльдара Гайфутдинова.

Центр занимается реализацией проектов по квантовым коммуникациям, координацией и экспертной поддержкой российских телекоммуникационных разработок, направленных на реализацию импортозамещения, участвует в разработке нормативно-правовых актов по реализации доверенных сервисов и обеспечению технологической независимости инфраструктуры России.

В задачи центра также входит организация работы по стимулированию локализации разработок, включая применение отечественной электронно-компонентной базы; координация создания и развития локальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и производственных процессов группы компаний «Ростелеком» с учетом задач технологической независимости и доверенности.

«Сегодня, когда государство сделало ставку на импортозамещение, в том числе в сфере телекоммуникаций, роль российской радиоэлектронной промышленности возрастает. Мы прекрасно понимаем важность этой задачи, а также необходимость обеспечивать информационный суверенитет государства. Рассчитываю, что наше новое подразделение сможет стать центром компетенции по российским разработкам не только локального, но и федерального уровня, а „Ростелеком“ — получить дополнительные преимущества на конкурентном рынке», — отметил директор Центра Эльдар Гайфутдинов.


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