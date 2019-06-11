В пруду Рязанского района погиб мужчина

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В понедельник, 10 июня, в пруду возле села Затишье Рязанского района погиб мужчина. Об этом написало ИД «
Как рассказал изданию начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский, по предварительным данным жителю Рязани 1971 года рождения стало плохо во время купания. Возможно, у него были проблемы с сердцем.
Друзья, с которыми мужчина отдыхал на берегу, поняли что-то не так и вытащили рязанца на берег. Спасти мужчину не удалось — он скончался на берегу пруда.
Фото ИД «Пресса»
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