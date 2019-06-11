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В пруду под Рязанью утонул мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Трагедия произошла в понедельник, 10 июня, в селе Затишье Рязанского района.
Известно, что 47-летний рязанец пришел на водоем вместе с супругой. Мужчине стало плохо в воде, спасти его не удалось.
Следователи проводят проверку.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.