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В Правительстве предложили ограничить количество кошек и собак в квартирах. Об этом написала «
Возможное число питомцев в доме или квартире предлагают рассчитывать исходя из метража жилплощади. Руководство регионов попросят выделить деньги на приюты для животных, в том числе конфискованных диких зверей.
Также кабмину рекомендуют разработать поправки в законодательство, устанавливающие административную ответственность за нарушение норм закона об ответственном обращении с животными
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