В Калужской области родился теленок с двумя головами. Видео

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В Калужской области родился теленок с двумя головами. Об этом пишет
Утверждается, что видео сняли работники фермерского хозяйства в Козельском районе.
Также известно, что животное прожило один день.
Видео из группы «Калуга Жесть» «ВКонтакте»
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