В Калуге женщина украла телефон у пенсионера и подарила возлюбленному

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В Калуге по «горячим следам» задержали женщину, укравшую телефон у пенсионера. Об этом сообщила
В дежурную часть полиции поступило сообщение от гражданина, у которого похитили телефон за 15 тысяч.
По данным полиции, 32-летняя жительница Перемышльского района, находясь в обеденное время в кафе, увидела, как 70-летний мужчина, после того, как попил кофе, направился к выходу, при этом оставил свой телефон на столе. Женщина забрала чужой гаджет себе. Уже вечером она подарила данный телефон своему возлюбленному.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
На период расследования фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Похищенное изъяли и возвратили владельцу.
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