В Калуге женщина-инвалид спасла мужчину, которому угрожали отверткой

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43-летнего калужанина осудят за покушение на убийство. Об этом сообщила
По версии следствия, вечером 2 мая в одном из общежитий города пьяный мужчина зашел в одну из комнат, где находились потерпевший, женщина-инвалид и ее трехлетний внук.
Злоумышленник держал в руке отвертку, которую принес с собой, и молча стоял у двери до тех пор, пока потерпевший не встал с постели. Проснувшись, пострадавший попросил его выйти, однако подозреваемый набросился на мужчину.
Женщина, бросив на пол костыль и зовя на помощь соседей, «опрокинулась своим телом на злоумышленника, не давая последнему нанести очередной удар». Вытащить нападавшего из комнаты в коридор помог сосед.
После этого подозреваемый попытался избавиться от отвертки, однако ее нашли в траве недалеко от места преступления.
Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 11 лет лишения свободы.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.