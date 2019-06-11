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14:13, 11 июня 2019 142
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В Калуге женщина-инвалид спасла мужчину, которому угрожали отверткой

В Калуге женщина-инвалид спасла мужчину, которому угрожали отверткой

43-летнего калужанина осудят за покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 2 мая в одном из общежитий города пьяный мужчина зашел в одну из комнат, где находились потерпевший, женщина-инвалид и ее трехлетний внук.

Злоумышленник держал в руке отвертку, которую принес с собой, и молча стоял у двери до тех пор, пока потерпевший не встал с постели. Проснувшись, пострадавший попросил его выйти, однако подозреваемый набросился на мужчину.

Женщина, бросив на пол костыль и зовя на помощь соседей, «опрокинулась своим телом на злоумышленника, не давая последнему нанести очередной удар». Вытащить нападавшего из комнаты в коридор помог сосед.

После этого подозреваемый попытался избавиться от отвертки, однако ее нашли в траве недалеко от места преступления.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 11 лет лишения свободы.


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