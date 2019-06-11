В Калуге установят 50 контейнеров для сбора пластика

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Во вторник, 11 июля, в Калуге началась установка контейнеров для сбора отходов из пластика. Об этом сообщила
В ближайшее время в городе оборудуют 50 точек для сбора вторсырья из пластика.
«Подобная работа проводится и в Обнинске — установка зимой этого года 30 контейнеров для сбора стекла позволила только в январе собрать и отправить на переработку 300 тонн вторсырья», — уточнили в пресс-службе.
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