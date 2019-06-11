В Калуге столкнулись «Хендай» и троллейбус, есть постарадвшие

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В понедельник, 10 июня, в 23:24, на улице Московской в Калуге столкнулись троллейбус и Hyundai. Об этом сообщил
В результате ДТП есть пострадавшие.
На месте работали спасатели, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи.
Для ликвидации последствий привлекалось девять человек и три единицы техники.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».