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В Калуге арестовали двух мужчин, которые расплачивались подделками в магазинах и такси. Об этом сообщила
По версии полицейских, 29-летний житель соседнего региона и 21-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья расплачивались фальшивыми 500-рублевыми купюрами.
В квартире, арендуемой фигурантами, помимо купюр Банка России с одинаковыми серийными номерами, обнаружены и изъяты компьютер, принтер и иные приспособления, при помощи которых изготавливались банкноты.
В настоящее время злоумышленникам инкриминируется 12 эпизодов изготовления и сбыта поддельных денежных купюр.
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