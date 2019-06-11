В День России в Туле ограничат продажу алкоголя

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В День России, 12 июня, в Туле ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщил
Массовые мероприятия в городе пройдут с 12:00 до 22:00.
Администрация предупредила предприятия торговли, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, о необходимости исполнения требований части 4 статьи 7-1 Закона Тульской области о «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».
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