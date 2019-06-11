В центре Рязани «девятка» сбила пенсионера на электросамокате

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Фото: УМВД по Рязанской области
В центре Рязани ВАЗ-2109 сбил пенсионера, который ехал на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в пятницу, 7 июня, около дворца детского творчества на улице Есенина.
Известно, что 56-летний водитель поворачивал налево и наехал на пенсионера. Пострадавшего госпитализировали.
В ведомстве добавили, что самокат не относится к транспортным средством, а его владельцы приравниваются к пешеходам.
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