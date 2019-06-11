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В Александрове шести сотрудникам предприятия полгода не выплачивали зарплату. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Следствием установлено, что в период с июня по ноябрь 2018 года руководством ООО «Дорстройкарьер» при финансовой возможности не выплачивалась заработная плата шести работникам предприятия. Общий долг перед гражданами составил 560 тысяч рублей.
По имеющимся у следствия сведениям, от противоправных действий руководителей предприятия пострадало большее количество работников.
В рамках уголовного дела проводится комплекс действий, направленных на установление всех потерпевших, размера невыплаченной им заработной платы и принятие мер к полному восстановлению социальных прав граждан.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.