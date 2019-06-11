Телеведущая Тутта Ларсен снова выбрала мебель в салоне «Кухонный Двор»

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Телеведущая, певица и актриса Тутта Ларсен снова выбрала мебель в салоне «Кухонный Двор». Восемь лет назад Тутта, посетив салон, выбрала модель «Симона».
По словам представителей «Кухонного Двора», «эта кухня стала местом веселых затей и кулинарных шедевров ее мужа, а в сложную планировку удалось вписать семейные фотографии».
Теперь телеведущая снова обратилась в салон. На этот раз выбор пал на модель «Ханна Натив» — последний тренд европейских коллекций.
Рязанцам также предложили приобрести кухни, салон объявил скидки до 55%. Кроме того, встраиваемую технику и столешницу покупатели смогут получить в подарок.
Адрес салона «
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