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15:27, 11 июня 2019 121

Телеведущая Тутта Ларсен снова выбрала мебель в салоне «Кухонный Двор»

Телеведущая Тутта Ларсен снова выбрала мебель в салоне «Кухонный Двор»

Телеведущая, певица и актриса Тутта Ларсен снова выбрала мебель в салоне «Кухонный Двор». Восемь лет назад Тутта, посетив салон, выбрала модель «Симона».

По словам представителей «Кухонного Двора», «эта кухня стала местом веселых затей и кулинарных шедевров ее мужа, а в сложную планировку удалось вписать семейные фотографии».

Теперь телеведущая снова обратилась в салон. На этот раз выбор пал на модель «Ханна Натив» — последний тренд европейских коллекций.

Рязанцам также предложили приобрести кухни, салон объявил скидки до 55%. Кроме того, встраиваемую технику и столешницу покупатели смогут получить в подарок.

Адрес салона «Кухонный Двор»: улица Высоковольтная, 48-а, мебельный центр «4 комнаты», 3 этаж. Телефон 8 (4912) 975-141.


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