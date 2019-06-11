Тамбовская балалаечница выступит с Денисом Мацуевым в Кремле

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Тамбовская балалаечница Настя Тюрина выступит с Денисом Мацуевым в Кремле, пишет
Программа «Джаз в кругу друзей» завершит концертный сезон в Государственном Кремлевском Дворце.
Девочка уже выходила на сцену с пианистом-на Международном фестивале в Перми.
Там Настя исполнила 24 каприс Паганини с трио в составе Дениса Мацуева, Андрея Иванова и Александра Зингера, «Валенки» дуэтом с маэстро, и «Караван» Эллингтона с трио Дениса Мацуева, Ярославой Симоновой и Софьей Тюриной.
Тогда Мацуев поздравил балалаечницу с дебютом и пригласил выступить в июне в Кремле.
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