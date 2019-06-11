Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:12, 11 июня 2019 288
 0    0

Тамбовская балалаечница выступит с Денисом Мацуевым в Кремле

Тамбовская балалаечница выступит с Денисом Мацуевым в Кремле

Тамбовская балалаечница Настя Тюрина выступит с Денисом Мацуевым в Кремле, пишет onlinetambov.

Программа «Джаз в кругу друзей» завершит концертный сезон в Государственном Кремлевском Дворце.

Девочка уже выходила на сцену с пианистом-на Международном фестивале в Перми.

Там Настя исполнила 24 каприс Паганини с трио в составе Дениса Мацуева, Андрея Иванова и Александра Зингера, «Валенки» дуэтом с маэстро, и «Караван» Эллингтона с трио Дениса Мацуева, Ярославой Симоновой и Софьей Тюриной.

Тогда Мацуев поздравил балалаечницу с дебютом и пригласил выступить в июне в Кремле.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 час назад
Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 19 639
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 19 566
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
12:00, 29 мая 2019 13 587
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 5
10:47, 2 июня 2019 12 148
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
8:51, 2 июня 2019 11 216
В рязанской мэрии объяснили появление «асфальтовой заплатки» у ТЦ «Великан»
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум