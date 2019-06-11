Стало известно, когда в Рязань вернется прохлада. Прогноз погоды

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Стало известно, когда в Рязань вернется прохлада. Подробный прогноз погоды опубликован на
По данным метеорологов, жара спадет в четверг, 13 июня. Температура воздуха составит 22 градуса днем и 7 градусов ночью. В пятницу столбик термометра поднимется до 25 градусов, а в субботу — до 27. В начале выходных ожидаются дожди.
В воскресенье температура снова начнет падать и составит около 24 градусов.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».