Рязанское правительство купит легковушку бизнес-класса

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«Транспортно-хозяйственный комплекс правительства Рязанской области» купит легковушку бизнес-класса. Тендер на приобретение Kia Optima опубликовали на сайте госзакупок.
Автомобиль темно-синего цвета должен иметь объем двигателя не более двух литров и мощность не менее 149 лошадиных сил.
Машину стоимостью 1,5 млн рублей оплатят из областного бюджета.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».