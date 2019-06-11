Рязанская область представила свою выставку в Совете Федерации. Фото

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанская область представила свою выставку в Совете Федерации. Презентация прошла во вторник, 11 июня, в рамках Дней региона.
В экспозицию вошли несколько комплексов, посвященных достижениям Рязанской области в области туризма, инноваций, промышленности, АПК и предстоящим событиям в 2019 году.
Их осмотрели председатель СФ Валентина Матвиенко, губернатор Николай Любимов, председатель облдумы Аркадий Фомин, сенаторы Олег Ковалев и Игорь Морозов.
На первом этаже здания верхней палаты парламента расположилась зона «Рязань — Новогодняя столица России 2020». Рядом с ней «рязанский почтальон» приглашал всех желающих на предстоящие в регионе события.
Для посетителей выступили ансамбль студентов Политехнического и Радиотехнического университетов «Камертон», воспитанники рязанского музыкального колледжа и артисты областной филармонии.
© RZN.info
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