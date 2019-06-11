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11:43, 11 июня 2019 314
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Рязанская область стала аутсайдером рейтинга криминогенных регионов

Рязанская область стала аутсайдером рейтинга криминогенных регионов

Рязанская область попала на 66 место рейтинга криминогенности регионов. Список опубликовал сайт Института региональных проблем.

Всего в рейтинге 85 регионов.

Исследование подготовлено на основе данных за февраль 2019 года. При расчете формулы рейтинга учитывались:

  • реальные располагаемые доходы населения;
  • номинальная заработная плата;
  • индекс потребительских цен;
  • просроченная задолженность по заработной плате;
  • численность рабочей силы;
  • индекс бедности;
  • объем кредитной задолженности физических лиц;
  • число активных ИП;
  • расходы консолидированного регионального бюджета;
  • задолженность по налогам и сборам;
  • количество преступлений (тяжких, средней тяжести, экономических, коррупционных, связанных с оборотом наркотиков);
  • количество зафиксированных попыток мошенничества со страховками;
  • количество ДТП.

В топ-10 самых неблагополучных регионов попали:

  • Карачаево-Черкесская Республика;
  • Республика Северная Осетия — Алания;
  • Республика Коми;
  • Приморский край;
  • Камчатский край;
  • Хабаровский край;
  • Республика Адыгея;
  • Республика Карелия;
  • Республика Ингушетия;
  • Астраханская область.

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