Рязанская область стала аутсайдером рейтинга криминогенных регионов

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Рязанская область попала на 66 место рейтинга криминогенности регионов. Список опубликовал
Всего в рейтинге 85 регионов.
Исследование подготовлено на основе данных за февраль 2019 года. При расчете формулы рейтинга учитывались:
В топ-10 самых неблагополучных регионов попали:
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.