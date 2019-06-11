Рязанцы увидят выставку Сергея Романова «Фотографика»

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В пятницу, 14 июня, в «Фотодоме» откроется выставка рязанского фотографа Сергея Романова. Начало в 13:00.
В экспозиции «Фотографика» собраны более 90 работ автора — от портретов до абстрактных этюдов.
Посетить выставку можно будет до начала июля, ежедневно кроме воскресенья с 10:00 до 19:00, вход свободный.
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