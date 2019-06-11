Полиция рассказала о ДТП со скутером в Сасове

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция рассказала о ДТП, которое произошло в Сасове 10 июня. Примерно в 11:15 на улице Людмилы Зыкиной 60-летняя местная жительница упала со скутера, сообщила
По предварительной информации, пенсионерка не справилась с управлением.
Женщина получила травмы, с которыми ее госпитализировали.
Ранее сообщалось, что скутер
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