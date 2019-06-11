Около полутысячи рафтеров приедут в Липецкую область

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С 14 по 17 июня в районе Ольшанской плотины в Елецкий район Липецкой области пройдет первенство и чемпионат ЦФО по рафтингу, пишет
Президент областной федерации рафтинга Владимир Собетов рассказал, что соревнования пройдут как среди взрослых спортсменов, так и среди юниоров разных возрастных категорий.
14 июня состоятся отборочные состязания на спринтерских дистанциях.
В субботу, 15 июня, в 9:00 пройдет официальное открытие соревнований.
В программу чемпионата войдут состязания в дисциплинах «Параллельный спринт», «Слалом», «Многоборье» и «Длинная гонка».
В соревнования примут участие около 500 спортсменов.
Справка
Рафтинг — спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на 6-, 4- и 2-местных надувных судах (рафтах).
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