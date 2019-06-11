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12:31, 11 июня 2019 227
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Около полутысячи рафтеров приедут в Липецкую область

Около полутысячи рафтеров приедут в Липецкую область

С 14 по 17 июня в районе Ольшанской плотины в Елецкий район Липецкой области пройдет первенство и чемпионат ЦФО по рафтингу, пишет LipetskMedia.

Президент областной федерации рафтинга Владимир Собетов рассказал, что соревнования пройдут как среди взрослых спортсменов, так и среди юниоров разных возрастных категорий.

14 июня состоятся отборочные состязания на спринтерских дистанциях.

В субботу, 15 июня, в 9:00 пройдет официальное открытие соревнований.

В программу чемпионата войдут состязания в дисциплинах «Параллельный спринт», «Слалом», «Многоборье» и «Длинная гонка».

В соревнования примут участие около 500 спортсменов.

Справка

Рафтинг — спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на 6-, 4- и 2-местных надувных судах (рафтах).


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