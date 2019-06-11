Около Белого озера в Рязанской области убрали ограждение

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Фото: Ru.wikipedia.org
В границах Белого озера в Клепиковском районе убрали ограждение, которое перегородило береговую полосу и мешало свободно проходить к водоему. Об этом сообщил
Для устранения нарушений природоохранный прокурор внес представления в адрес главы администрации района.
Нарушения не были устранены вовремя и прокурор обратился в суд.
Исковое заявление прокурора удовлетворили. Администрацию обязали демонтировать ограждение.
Решение на настоящий момент исполнено.
Отметим, что озеро является памятником природы регионального значения.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.