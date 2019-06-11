Обнинские следователи поздравили ветерана Великой Отечественной с 93-летием

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Сотрудники следственного управления СК России по Калужской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Петрова с 93-летием, сообщила
«В конце мая 2019 года Алексей Александрович обратился к заместителю руководителя регионального управления СК России на выездном приеме в наукограде. Услышав рассказ ветерана о его жизни и работе, сотрудники обратили внимание, что в июне Алексей Александрович отмечает 93-летие», — говорится в сообщении.
Следователи в его день рождения пришли домой и поздравили Алексея Александровича, пожелали здоровья, долгих лет жизни, бодрости, чистого неба над головой.
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