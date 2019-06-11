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17:39, 11 июня 2019 189
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Обнинские следователи поздравили ветерана Великой Отечественной с 93-летием

Обнинские следователи поздравили ветерана Великой Отечественной с 93-летием

Сотрудники следственного управления СК России по Калужской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Петрова с 93-летием, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

«В конце мая 2019 года Алексей Александрович обратился к заместителю руководителя регионального управления СК России на выездном приеме в наукограде. Услышав рассказ ветерана о его жизни и работе, сотрудники обратили внимание, что в июне Алексей Александрович отмечает 93-летие», — говорится в сообщении.

Следователи в его день рождения пришли домой и поздравили Алексея Александровича, пожелали здоровья, долгих лет жизни, бодрости, чистого неба над головой.


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